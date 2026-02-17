Plataforma Unitaria en del municipio Bermúdez pidió una Ley de Amnistía que no tenga condiciones

Luego de año y medio en la reserva, voceros de la Plataforma Unitaria en el municipio Bermúdez del estado Sucre, ofrecieron una rueda de prensa en la sede de Acción Democrática en Carúpano, para sumarse a la petición de liberación completa de las personas detenidas por causas políticas en el país.

Este sábado se informó sobre la liberación del dirigente sindical Luis Subero, oriundo del municipio Cajigal y quien permanecía preso desde el mes de noviembre pasado.

El secretario ejecutivo de la PUD en Bermúdez, Jorge Hernández, acompañado por los voceros de las organizaciones de la alianza, llamó a generalizar las liberaciones, al tiempo que afirmó que los cambios en el país son significativos desde el mes de enero pasado.

Sobre la Ley de Amnistía, Hernández analizó que la constitución nacional, ampara a quienes piensan diferente y destacó que no es posible que haya gente prensa por un estado de wattsapp o pedir mejoras para sus comunidades.

“Lo primero que debe hacer el gobierno es reconocer que cometió errores. Pedir perdón, eso puede ser uno de los primeros artículos”.

Exclusiones

Agregó que el proyecto de ley presenta exclusiones y contradicciones, porque admite el beneficio y luego se contradice al llamar a admitir delitos. “Yo no puedo reconocer una falta que no cometí”.

Dijo que están pidiendo, como Plataforma Unitaria nacional, que todos los presos sean liberados, que se abran las cárceles, además de permitir el retorno de los exiliados con todos sus derechos políticos.

Rechazó el proceso de “excarcelaciones” y que se deroguen las leyes represivas que se promulgaron para llevar presa a la gente por opinar como la ley de odio y la Simón Bolívar contra el terrorismo.

Sucre / Corresponsalía Carúpano