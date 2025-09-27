Plantaron 210 árboles en El Chaure

Como parte de la conmemoración del Día Mundial de las Playas, equipos del Ministerio de Ecosocialismo, el Instituto Municipal de Turismo, Guardia del Pueblo, la gobernación de Sucre, la alcaldía de Bermúdez, el Instituto Nacional de Parques (Inparques), la Universidad Politécnica de Paria y el Instituto de la Juventud realizaron una jornada de reforestación en El Chuare, estado Sucre.

La iniciativa tuvo como objetivo la recuperación y fortalecimiento del ecosistema en este importante espacio turístico de la parroquia Macarapana del municipio Bermúdez.

En la actividad se logró la siembra de 210 plantas de diversas especies, entre las que destacan araguaneyes, robles, cedros y apamates.

El Chuare es tributario de la cuenca La Cerbatana, pulmón vegetal de la zona de Paria y que provee de agua a los municipios Bermúdez, Benítez, Libertador y Arismendi.

De allí la importancia de estas jornadas que, aparte de proteger al afluente, ayudan a la recuperación de la cuenca, acosada por incendios y el saque indiscriminado de madera.

Sucre / Corresponsalía Carúpano