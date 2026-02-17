Piden la rehabilitación del área de psiquiatría del hospital Razetti

Edisson Hernández, coordinador general del Movimiento de Trabajadores de la Salud (Motrasalud) en Anzoátegui, pidió a las autoridades correspondientes la rehabilitación del área de psiquiatría del hospital Luis Razetti de Barcelona.

Según el vocero, el espacio permanece cerrado desde 2019 y considera que ya pasó a ser una urgencia su reactivación. A su juicio es la única manera de poder garantizarle una atención correcta a las personas que son llevadas al centro asistencial con cuadros depresivos, de ansiedad u otros vinculados a la salud mental.

"Actualmente el piso 8 del hospital Razetti, que era donde funcionaba psiquiatría, está deteriorado y lleno de roedores e insectos. Queremos que se ponga en funcionamiento ya que el nosocomio no cuenta con un área exclusiva para pacientes de este tipo y eso dificulta tanto su recuperación como su reinserción social", manifestó el Hernández.

Necesidad

El dirigente de Motrasalud insistió en que con el área fuera de servicio se pierde un espacio de hospitalización psiquiátrica que brindaba atención intensiva, segura y especializada a pacientes con trastornos mentales agudos. Comentó que allí se enfocaban en la evaluación, estabilización de síntomas, tratamiento integral (farmacológico y terapéutico) y la prevención de riesgos (autolesiones o daño a terceros).

"También es un lugar donde deben estar los equipos para realizar exámenes físicos, neurológicos y psiquiátricos que permitan diagnosticar con precisión y evaluar el nivel de riesgo del paciente. Sin embargo, hoy son atendidos en el área de emergencia, que normalmente está agitada, cosa que no ayuda en la estabilización", resaltó.

De igual manera Hernández sugirió incluir especialistas que ayuden a involucrar a la familia en el proceso terapéutico del paciente y que les proporcione herramientas para su manejo una vez que se le da de alta.

"Es lamentable cuando llegan personas con un trastorno grave y no pueden ser atendidas como se merecen. Por eso pedimos a la gobernación del estado, a Saludanz (Instituto Anzoatiguense de la Salud), que tomen cartas en el asunto lo más pronto posible. Ya son casi siete años con el área cerrada y no puede seguir así", finalizó.

Barcelona / Javier A. Guaipo