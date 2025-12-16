Piden atención para vertedero de basura improvisado en el sector III de La Ponderosa de Barcelona

Habitantes del sector III de La Ponderosa de Barcelona solicitan atención para un vertedero de basura improvisado que existe a la orilla de un terreno baldío que está en la calle Los Tubos, específicamente a la altura con la calle Rómulo Betancourt.

Según Orlanis Guaina, el problema obedece no sólo a las fallas en el servicio de recolección de desechos sólidos, sino también a un tema de conciencia, debido a que han intentado rodar el basurero más alejado de la vía, para que no afecte a nadie los malos olores o el humo cuando lo queman, pero vuelve al mismo punto.

"De 17 años que tengo aquí, el aseo llegó a pasar, el año pasado, como tres meses y más nunca. Hay un vecino que se pone a rastrillar todas las tardes para que la gente eche la basura más lejos y las veces que han limpiado el canal hemos luchado para que echen eso más para atrás pero que va, la gente igual bota la basura adelante por la facilidad", expresó.

En su caso particular, Guaina manifestó que tiene una bebé de 10 meses que se ve más afectada por la humareda que se forma cuando prenden la basura, para aliviar la acumulación.

"La casa se pone horrible, ha habido veces que he tenido que montarme en el carro y sacar a la niña porque el humo es insoportable adentro y la niña se me enferma, le da tos feísimo. Cuando queman la basura eso se mete en mi casa y en la de una vecina, somos las más afectadas, somos las que peleamos para que no tener el basurero ahí y la gente no para, no toma conciencia", resaltó Guaina.

Barcelona / Elisa Gómez