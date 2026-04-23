Petro viajará a Venezuela para primera reunión con Delcy Rodríguez, centrada en seguridad

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, tiene previsto viajar este viernes a Caracas para reunirse por primera vez con su homóloga venezolana, Delcy Rodríguez, un encuentro que estará centrado en la seguridad fronteriza.

La visita a la capital venezolana fue anunciada por Petro el pasado viernes en 'Los Desayunos' de RTVE y EFE, en Barcelona, donde recordó que el encuentro con Rodríguez, previsto inicialmente para el 13 de marzo en la frontera, no se dio. "Si Mahoma no viene a mí, yo voy a la montaña. Y entonces voy a Caracas", afirmó.

Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2.219 kilómetros, que se extiende desde el mar Caribe hasta la Amazonía y donde proliferan los grupos armados ilegales, desde la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), hasta bandas de narcotraficantes y de contrabandistas.

Por eso, Petro dijo el martes en un consejo de ministros que en su visita de un día a Caracas estará acompañado por una delegación "más bien militar, policial" para tratar con Rodríguez el tema de la seguridad fronteriza, principalmente en el Catatumbo, una región selvática que tiene la segunda mayor extensión de cultivos de coca del país y es uno de los mayores focos de violencia del conflicto armado colombiano.

El Catatumbo abarca buena parte del departamento de Norte de Santander, que limita con el estado venezolano de Táchira, y es también escenario de disputas territoriales entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC, grupos que según las autoridades se mueven de un lado a otro de la frontera.

"Entonces, si vamos, Catatumbo es un tema a hablar con la presidente Delcy", manifestó Petro en el consejo de ministros.

Según el mandatario "el tema es de seguridad y de un plan conjunto", y añadió que dicho esfuerzo ha enfrentado intentos de sabotaje y debe consolidarse con mayor coordinación entre ambos países.

En esa coordinación un tema central será el fortalecimiento de la inteligencia binacional, que el mandatario considera clave para evitar que operaciones militares contra los grupos ilegales en la frontera afecten a la población civil.

"Si no hay inteligencia las bombas caen donde no es, si la inteligencia es la que guía los disparos, si los disparos se dan sin inteligencia terminan matando a la gente, como ya ha pasado en Colombia", manifestó.

El presidente ha sido un crítico de las operaciones militares de Estados Unidos contra el narcotráfico en el mar Caribe y en el océano Pacífico por el uso de misiles para hundir lanchas que supuestamente transportan drogas, ataques en los que han muerto más de un centenar de personas, muchos de ellos pescadores, según el mandatario colombiano.

Intereses económicos

Petro será el primer presidente que visite Venezuela para reunirse con Rodríguez, después de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por parte de Estados Unidos, aunque la mandataria encargada ya hizo una visita oficial al exterior el pasado 9 de abril, cuando estuvo en la isla antillana de Granada.

Rodríguez aún no se ha pronunciado sobre esta visita y su despacho tampoco ha difundido detalles de la agenda, que puede abarcar otros asuntos ya que son muchos los puntos de interés común. Colombia se convirtió además en el hogar de más de 2,8 millones de venezolanos que emigraron de su país en los últimos años por la crisis.

Desde la caída de Maduro, Colombia ha manifestado su interés en participar en la reconstrucción económica de Venezuela principalmente mediante el incremento del comercio bilateral y de la cooperación energética, aprovechando la cercanía geográfica y las infraestructuras existentes.

En ese sentido, Petro ha planteado la reactivación del gasoducto binacional Antonio Ricaurte para comprar gas al país vecino y la posibilidad de que la estatal Ecopetrol participe en la reconstrucción del sector petrolero venezolano, un negocio en el que ya están metidas las gigantes estadounidenses del sector.

La visita mañana del gobernante colombiano coincide con un encuentro binacional de "buena vecindad" anunciado en marzo pasado por Rodríguez y que tendría lugar en Maracaibo, capital del estado Zulia, también fronterizo con Colombia. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado ese encuentro ministerial.

Caracas / EFE