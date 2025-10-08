Petro acusa a Trump de abrir "un escenario de guerra" en el Caribe

El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó este miércoles que Estados Unidos ha abierto un "escenario de guerra" en el Caribe al destruir, en las últimas semanas, varias supuestas narcolanchas y causar la muerte de una veintena de personas, y aseguró que hay "indicios" de que la última embarcación hundida era colombiana.

Petro compartió en su cuenta de X una publicación del senador demócrata por California Adam Schiff anunciando que junto a su colega Tim Kaine impulsarán una votación en el Congreso estadounidense para bloquear el uso que hace el presidente Donald Trump de las Fuerzas Armadas "para llevar a cabo ataques contra embarcaciones en el mar Caribe".

"El Congreso no ha autorizado estos ataques. Son ilegales y ponen en riesgo de arrastrar a Estados Unidos a otra guerra", escribió Schiff.

El mandatario colombiano, que llegó a Bruselas para reunirse esta semana con varias autoridades europeas, respaldó al legislador, asegurando que Shiff "está en lo correcto".

"Ahora me encuentro en una reunión con los gobiernos europeos y diré lo mismo. Se ha abierto un nuevo escenario de guerra: el Caribe", publicó Petro, y agregó: "Indicios muestran que la última lancha bombardeada era colombiana con ciudadanos colombianos en su interior. Espero que aparezcan sus familias y denuncien".

