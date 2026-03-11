Pescadores de Nueva Esparta exigen paridad de precios ante inicio de la zafra de sardina

La temporada de pesca de sardina en Venezuela está por comenzar este 16 de marzo y se extenderá hasta el 15 de diciembre, marcando un ciclo vital para la economía insular. Andrés Vicente Marcano, pescador artesanal, destacó desde la Bahía de Pampatar en el municipio Maneiro, que en el estado Nueva Esparta operan actualmente 74 trenes sardineros.

Esta actividad no sólo es tradición, sino un motor económico que genera empleo directo para más de 2.000 personas, impacto que permea positivamente en el sustento de miles de familias margariteñas.

La principal demanda del sector para este 2026 es lograr una paridad de precios con el estado Sucre, eliminando las brechas injustificadas del pasado. Marcano recordó que, mientras que el año 2025 en Sucre la tonelada llegó a cotizarse en $900, en Nueva Esparta se pagó a $200, a pesar de que el producto local destaca por su frescura. Para esta zafra, los pescadores proponen un precio base de entre $500 y $700 por tonelada para cubrir los crecientes costos de mantenimiento de motores y artes de pesca.

Diferencias

A diferencia de las costas de Sucre, donde el recurso se ha alejado de la orilla, en Margarita la sardina se mantiene a menos de media milla náutica, lo que permite capturarla y mantenerla viva hasta su venta. Esta ventaja logística asegura una calidad superior que, según los gremios, debe verse reflejada en el pago final al productor. Los pescadores insisten en que una valoración justa en puerto es fundamental para mantener la operatividad de los 74 trenes que sostienen la actividad en la región.

En cuanto al impacto en el bolsillo del ciudadano, se estima que un ajuste en el precio por tonelada situaría el kilo de sardina entre $1 y $1.5 en el mercado minorista. No obstante, se mantendrían ofertas populares de hasta 3 kilos por un dólar, garantizando que este rubro siga siendo la proteína más accesible para la población. Marcano calificó la llegada de la sardina a las playas de Pampatar como una verdadera "fiesta popular" por su alto valor nutricional y bajo costo.

Finalmente, el sector hace un llamado a Insopesca para establecer mecanismos de vigilancia conjunta que eviten la especulación y las desigualdades entre estados. La meta de los pescadores artesanales es trabajar en armonía con las autoridades para que los beneficios de la zafra lleguen de forma equitativa a quienes realizan el esfuerzo primario en el mar. Con una supervisión rigurosa, esperan que este periodo de marzo a diciembre sea uno de los más productivos y justos de los últimos años.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero