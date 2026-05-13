Pescadores de La Esmeralda cerraron la troncal 9 para exigir permisos de trabajo

Pescadores de La Esmeralda, en el municipio Ribero del estado Sucre, cerraron este martes, por unas tres horas, la troncal 9, en sentido hacia Cumaná, para protestar por la negativa de las autoridades de otorgarles los permisos de trabajo para sus embarcaciones.

Según la versión de los manifestantes, se trata de máquinas sardineras que el año pasado fueron autorizadas a trabajar en la extracción de un pez llamado “rabo amarillo”, el cual se vende a las quemadoras para elaborar la harina de pescado.

Sin embargo, pese a que la zafra arrancó en marzo, aún no obtienen el permiso para laborar, ni con la sardina ni con el rabo amarillo.

Las gestiones de los permisos llevan varios meses y los pescadores se quejaron de que en Guaca autorizaron a los dueños de picadoras a trabajar con sus máquinas, pese a que estos empresarios se benefician de forma lucrativa con un aspecto de la cadena.

Conciliación

La tranca, que se inició a las 5:30 y duró hasta las 8:30 de la mañana, se levantó cuando se presentó el alcalde de Ribero, Juan Carlos Rojas, y les ofreció hacer una mesa de diálogo en horas de la tarde, en la cual estaría presente la gobernadora de Sucre, Jhoanna Carrillo.

Rojas se dirigió en un video, grabado recientemente, al ministro de Pesca, Juan Carlos Loyo, para solicitar los permisos para los afectados por la paralización de la actividad.

En total, en La Esmeralda se encuentran paradas unas seis máquinas sardineras y la acción perjudica a su vez, a unos 220 trabajadores del sector.

Sucre / Yumelys Díaz