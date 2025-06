Persiste hueco en la vía Guanta-Puerto La Cruz

Peligro. A esto se enfrentan conductores que frecuentan la vía Guanta-Puerto La Cruz cada vez que se aproximan a la famosa redoma de Guaraguao.

¿La razón? Hay un hueco de gran magnitud que cubre uno de los canales de ese tramo.

Transportistas y choferes particulares que conocen la existencia del orificio siempre se inclinan hacia el canal izquierdo de la carretera para no caer en la zona afectada, sin embargo, eso no minimiza el hecho de que esto represente una amenaza para quienes transitan por allí regularmente.

El equipo de El Tiempo realizó una nota informativa sobre esto a principios de marzo y tres meses después persiste la situación.

Este viernes 6 de junio se observó que incluso han colocado cauchos y hasta trapos de color rojo como para llamar la atención de los conductores y recuerden que hay un hueco en esa parte de la vía.

También se notó que la zona está repleta de maleza y además hay piedras, palos, envases plásticos, bolsas con desechos y agua de la fuerte lluvia que se registró la tarde del jueves 5/6.

"No entiendo cómo pasan y pasan los meses y nadie asfalta eso, ni las alcaldías o la gobernación. No sé a quién le corresponde, pero es necesario que tapen ese hueco, porque cualquiera podría caer allí y no sólo romper su carro, sino hasta sufrir un accidente", opinó el conductor Fran García.

Mientras tanto, el transportista Juan Marcano expresó que los que más están en riesgo de verse perjudicados por la situación son los que no transitan por ese tramo con frecuencia.

"Yo creo que sobre todo los turistas pudieran caer allí porque no saben de ese hueco y si es de noche la cosa es peor, porque así haya cauchos y palos, quizás alguien no se dé cuenta de que está eso allí. Es necesario que hagan un trabajo de bacheo allí", acotó.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez