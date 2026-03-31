Pelotero sucrense José Fernández recibió el llamado a Grandes Ligas

El pelotero sucrense José Fernández recibió recientemente el llamado al equipo grande de los Cascabeles de Arizona, movimiento que lo acerca al soñado debut en el béisbol de Grandes Ligas.

Fernández, de 22 años y que en Venezuela pertenece a Caribes de Anzoátegui, viene de un 2025 bastante positivo en la sucursal Doble A del equipo desértico. Además, disputó el Spring Trainning con Arizona y en principio había sido enviado a Triple A, hasta que fue ascendido.

Según medios especializados, el infielder fue subido a Las Mayores para ocupar el puesto del primera base Pavin Smith, quien fue enviado a la lista de lesionados de 10 días por una inflamación en el codo izquierdo, y desde el lunes 30 de marzo está a disposición del mánager Torey Lovullo.

Un sueño

En declaraciones a medios de comunicación Fernández dijo estar contento por el ascenso a Las Mayores, pues era un sueño que tenía desde los cinco años cuando comenzó a jugar pelota. "Ver que ahora se hizo realidad es algo muy especial", dijo el sucrense.

Sin embargo, para llegar a ese suelo el joven jugador ha trabajado arduamente y eso le permitió por ejemplo dejar números positivos en 2025 con Amarillo Sod Poodles, filial Doble A de los Cascabeles de Arizona. En 122 partidos conectó 128 inatrapables, 27 de ellos dobles, cuatro triples y 17 cuadrangulares; además de anotar 68 carreras y empujar 80.

Antes, en la zafra 2024/2025 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), el pelotero tuvo una destacada actuación con Caribes, lo que le valió para ser segundo en la votación al Novato del Año.

Más cerca

De ver acción en los próximos días Fernández se convertirá oficialmente en un nuevo grandeliga venezolano. El último en debutar fue el receptor Jefferson Quero con los Cerveceros de Milwaukee y fue el número 507 de la historia.

En la lista de Caribes será el jugador 44 que se estrena en Las Mayores siendo parte de La Tribu.

Este martes 31 de marzo los Cascabeles de Arizona enfrentarán a los Tigres de Detroit en el Chase Field, por lo que la posibilidad del debut del oriental está latente.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo