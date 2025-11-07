PC Píritu llama a la calma tras incendio en el Complejo Petroquímico

Protección Civil del municipio Píritu informó este viernes que funcionarios de distintos cuerpos de seguridad locales y estadales permanecen desplegados tras el incendio de azufre ocurrido en la madrugada del jueves en el Complejo Petroquímico José Antonio Anzoátegui.

Por tal motivo, las autoridades llamaron a la población a mantener la calma ante la situación.

De acuerdo con el reporte del organismo, la dirección del viento generó afectaciones en Píritu, aunque el punto más crítico del incendio ya fue controlado.

Aseguró que continúan las labores de monitoreo y atención para prevenir posibles consecuencias derivadas del siniestro.

En el comunicado publicado a través de su cuenta de Instagram, PC Píritu informó además que las actividades académicas en el municipio fueron suspendidas hasta nuevo aviso como medida preventiva.

https://www.instagram.com/p/DQxE3X9DrUZ/?utm_source=ig_web_copy_link

Puerto La Cruz / Redacción Web