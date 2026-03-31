PC-Freites: "Balnearios están aptos para recibir a temporadistas"

Efectivos pertenecientes a la coordinación de riesgos de Protección Civil (PC) del municipio Freites realizaron las labores de inspección en los balnearios de esta jurisdicción y determinaron que están aptos para recibir a los temporadistas que quieran disfrutar durante los días de asueto por la Semana Santa 2026.

Así lo informó el director del ente de prevención y rescate, Jimmy Evans, quien agregó que el equipo recorrió el balneario Guanipa, aledaño a la troncal 16, y también estuvo en el río San Miguel, ubicado entre la comunidad indígena de Barbonero y la localidad de San Tomé.

"Se constató que están aptos para recibir a quienes deseen disfrutar de un rato de esparcimiento y recreación durante estos días de asueto y se espera mayor presencia de bañistas durante los días viernes y sábado", aseveró el funcionario.

Recorrido

Indicó que durante el recorrido el equipo de PC estuvo acompañado por el director general de la alcaldía de Freites, Ronald Barreto y otros miembros del gobierno local.

Evans también dijo que desde este miércoles, 1 de abril, los funcionarios de PC-Freites estarán desplegados para ofrecer apoyo con motivo del operativo de Semana Santa 2026 en el que también participan los organismos de seguridad.

Cantaura / Danela Luces