PC Bermúdez realiza evaluaciones en zonas de riesgo ante la inminente llegada de las lluvias

Equipos de Protección Civil (PC) en el municipio Bermúdez realizaron una evaluación de las zonas vulnerables y de riesgo, con la intención de generar un informe que, a su vez, permita reforzar el plan de mantenimiento de cauces y quebradas, ante la inminente llegada de la temporada de lluvias y de ondas tropicales, que se espera a partir del próximo 15 de mayo.

Entre las zonas de riesgo que están bajo revisión se encuentran todo el trayecto del río Chuare, con una zona de riesgo en la parroquia Macarapana; Baliachi, en Santa Teresa, en la desembocadura del río Candoroso; el paso del río Rivilla por El Muco, Los Pajaritos y Primero de Mayo, donde se lanza mucha basura en el cauce del río Rivilla; quebrada de Piedra en Charallave, La Victoria en la Universidad Politécnica; Canchunchú y Playa Grande, porque son zonas con quebradas y con ausencia de buenas pendientes.

Preparados

Carlos Velásquez, coordinador de PC estadal en Bermúdez, informó que están preparados para el paso de unas 60 ondas tropicales, cifra que se prevé toque el territorio nacional.

Advirtió, sin embargo, que la temporada de lluvias vendrá acompañada de períodos de sequía extrema, ante la ocurrencia del fenómeno del “super niño”, que generará temperaturas extremas y disminuirá la cantidad de lluvia que caerá en la temporada.

Agregó que las altas temperaturas generarán, a su vez, la elevación de la temperatura superficial del Atlántico, por lo que es posible que haya más ondas tropicales, tormentas y huracanes. “Nosotros nos mantenemos activos las 24 horas del día ante estos fenómenos”.

Sucre / Yumelys Díaz