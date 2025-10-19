Papa León pide a los nuevos santos que intercedan por Ucrania "y otros lugares de guerra"

El Papa León XIV hizo este domingo 19 un nuevo llamamiento para que se llegue a la paz en Tierra Santa, Ucrania y "otros lugares de guerra" como Birmania, de donde dijo llegan "noticias demasiado dolorosas", al final del rezo del ángelus en la plaza de San Pedro.

"Que los instrumentos de guerra cedan paso a los de la paz a través de un diálogo inclusivo y constructivo, y que haya para los gobernantes sabiduría y justicia para alcanzar la paz que todos desean", dijo el pontífice en un llamamiento tras la ceremonia de proclamación de siete nuevos santos, entre ellos los dos primeros venezolanos, el médico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles, ante más de 55.000 personas.

"Confiamos en la intercesión de la Virgen María y de los nuevos santos nuestra continua oración por la paz en Tierra Santa, Ucrania y en otros lugares de guerra", dijo el pontífice al final del rezo del ángelus.

Sobre Birmania, el papa León pidió un "alto el fuego inmediato y efectivo".

"Prefieren los continuos enfrentamientos armados y bombardeos aéreos, incluso sobre personas e infraestructuras civiles. Estoy cerca de aquellos que sufren a causa de la violencia, la inseguridad y tantas dificultades. Renuevo mi sincero llamamiento para que se logre un alto el fuego inmediato y efectivo", apuntó.

Nuevos santos

Durante la homilía por la canonización de siete nuevos santos, el papa León XIV destacó la importancia de la oración y la fe. "Así como no nos cansamos de respirar, no nos cansemos de orar. Así como la respiración sostiene la vida del cuerpo, la oración sostiene la vida del alma".

León XIV señaló a este nuevo grupo de santos como "fieles amigos de Cristo", algunos "mártires por su fe", como el arzobispo armenio Ignacio Maloyan y el catequista papú Pedro To Rot; "evangelizadores y misioneras", como la hermana María Troncatti; "carismáticas fundadoras" como las hermanas Carmen Rendiles y Vicenza María Poloni; y otros "son benefactores de la humanidad" con un "corazón ardiente de devoción" como José Gregorio Hernández y el italiano Bartolo Longo, ambos laicos comprometidos con los más pobres.

"Que su intercesión nos asista en las pruebas y su ejemplo nos inspire en las pruebas a la vocación y comunión a la santidad. Mientras peregrinamos en esta meta, no nos cansemos de orar", dijo el pontífice.

También solicitó rezar por aquellos "hombres y mujeres que han dejado todo para llevar el evangelio a quien no lo conoce", mientras se realiza la jornada misionera mundial.

El lunes 20 se tiene previsto una misa de acción de gracias en Roma por la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles a las 8:00 a.m, hora Italia.

Ciudad del Vaticano / Tal Cual