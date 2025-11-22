Padrino López: Venezuela está respondiendo con la "cara bien levantada" pese al "poder" de EE.UU.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, afirmó este sábado que Venezuela está respondiendo con la "cara bien levantada" pese al "poder", que reconoció tiene EE.UU., que mantiene un despliegue naval y aéreo en el mar Caribe que, según el jefe militar, representa una "amenaza".

En una transmisión de Venezolana de Televisión (VTV), Padrino consideró a Estados Unidos como "uno de los imperios más genocidas de la humanidad", al tiempo que advirtió que el país norteamericano tiene "tanto poder" desde "todo punto de vista: tecnológico, económico, financiero, militar, siempre -subrayó- para hacer daño y para preservar sus intereses".

Sin embargo, añadió, Venezuela se está defendiendo pese a "toda la operación psicológica en marcha" y el despliegue aeronaval de EE.UU. en el Caribe para "destruir" a Venezuela.

"El imperialismo norteamericano se antojó de amenazarnos aún más con aviones bombarderos, con buques misilísticos (sic), con submarinos de propulsión nuclear en el Caribe ¿y nosotros qué hicimos? Respondimos con mayor unión nacional", aseguró el ministro de Defensa.

Estados Unidos ha reforzado en los últimos meses su presencia militar en el Caribe y en el Pacífico latinoamericano con buques, aviones de combate y fuerzas especiales, en medio de crecientes tensiones con Venezuela, en un despliegue que la Administración de Donald Trump enmarca en su iniciativa ‘Lanza del Sur’ y en la lucha contra el narcotráfico.

Sin embargo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, considera que este despliegue es un intento para sacarlo del poder, por lo que ha ordenado, desde hace meses, a que el país se mantenga en alerta y realice ejercicios de preparación militar ante una eventual "agresión".

El rechazo a los ejercicios en Trinidad y Tobago

Por otro lado, Padrino aseguró que "ningún despliegue aeronaval" quitará la independencia de Venezuela, tras mencionar los ejercicios de EE.UU. en Trinidad y Tobago, isla que está a unos 11 kilómetros de la costa más cercana del país suramericano.

El ministro de Defensa manifestó que "ninguna amenaza, ningún despliegue aeronaval, por más poderoso, intimidatorio que pretenda ser" podrá quitar el derecho de Venezuela de seguir su camino de "libertad e independencia".

"Rechazamos contundentemente maniobras, ejercicios y despliegues en nuestra área cercana de interés en Venezuela. Basta ya de amenazas", expresó el jefe militar.

Las tensiones entre Venezuela y Trinidad han escalado con el atraque en Puerto España, hace una semana, del USS Gravely, un destructor estadounidense equipado con misiles guiados. Además, la Unidad 22 de Expedición Marina de Estados Unidos intensificó sus prácticas en la isla entre el 16 y 21 de noviembre.

Caracas / EFE