domingo
, 04 de enero de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Padrino López: Maduro es el auténtico líder de los venezolanos

enero 4, 2026
Padrino López exigió la liberación inmediata de Nicolás Maduro / Foto: EFE

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, dijo este domingo que el presidente "constitucional" de su país es Nicolás Maduro y anunció su pleno respaldo al estado de conmoción exterior declarado en la víspera y que otorga al Estado facultades especiales para tomar medidas en situaciones de conflicto.

"Exigimos la pronta liberación de nuestro comandante en jefe", dijo el ministro en la televisión estatal VTV y aseguró que "el presidente Nicolás Maduro" es "el auténtico y genuino líder constitucional de todos los venezolanos".

Caracas / EFE

 ET 

 PUBLICIDAD

 ET 

 ÚLTIMAS NOTICIAS

El Tiempo crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram