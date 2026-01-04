Padrino López: Maduro es el auténtico líder de los venezolanos

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, dijo este domingo que el presidente "constitucional" de su país es Nicolás Maduro y anunció su pleno respaldo al estado de conmoción exterior declarado en la víspera y que otorga al Estado facultades especiales para tomar medidas en situaciones de conflicto.

"Exigimos la pronta liberación de nuestro comandante en jefe", dijo el ministro en la televisión estatal VTV y aseguró que "el presidente Nicolás Maduro" es "el auténtico y genuino líder constitucional de todos los venezolanos".

Caracas / EFE