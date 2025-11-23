Padrino López dice que "ningún despliegue aeronaval" le quitará la independencia al país

El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, afirmó que "ningún despliegue aeronaval, por más poderoso que se crea, e intimidatorio que pretenda ser" podrá arrebatar la independencia del pueblo venezolano, ni de los pueblos del Caribe o Latinoamérica.

El militar condenó los ejercicios militares que Estados Unidos desarrolla en Trinidad y Tobago, a escasos metros de Venezuela, y afirmó que son una amenaza para la soberanía nacional y regional. Insistió en que las acciones estadounidenses "no son maniobras inocentes", pero sentenció: "Nada de eso nos va a quitar nuestra tranquilidad".

El ministro también expresó su decepción por el papel del gobierno de Trinidad y Tobago, al permitir que su territorio fuera utilizado para realizar estos ejercicios militares, lo cual consideró una violación de la soberanía y dignidad de su pueblo.

También sostuvo que el pueblo trinitense no está de acuerdo con esas operaciones que, dice, "invaden su intimidad y tranquilidad".

Repudio

Padrino concluyó con un rechazo tajante a las maniobras y despliegues militares en la zona, afirmando que Venezuela no permitirá que se pongan en peligro su soberanía ni la estabilidad de la región.

"Basta ya de amenazas, basta ya de manipulaciones, basta ya de imposición del poder", exclamó, subrayando que estos ejercicios forman parte de una estrategia imperialista liderada por Estados Unidos para imponer su hegemonía.

Las tensiones entre Venezuela y Trinidad han escalado con el atraque en Puerto España del USS Gravely, un destructor estadounidense equipado con misiles guiados. Además, la Unidad 22 de Expedición Marina de Estados Unidos intensificó sus prácticas en la isla entre el 16 y 21 de noviembre.

Durante un acto por el Día del Músico, celebrado este sábado 22 de noviembre, Padrino dijo que los venezolanos seguirán su camino a la libertad e independencia con trabajo, dignidad y desarrollo, pese a las amenazas al despliegue militar que EEUU mantiene en el Caribe, que explica es para luchar contra el narcotráfico, pero que Nicolás Maduro considera busca un cambio de régimen.

Caracas / Tal Cual