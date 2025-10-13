Padres y representantes solicitan a Corpoelec que instale transformadores en el Colegio Pio XII

Padres y representantes del Colegio Pio XII, ubicado en Puerto La Cruz, solicitan a la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) que apoye al plantel con la instalación de tres transformadores eléctricos de 25kva, a fin de que los estudiantes puedan retomar sus clases de informática y las prácticas en el laboratorio.

Según relataron, casi la mitad de la institución quedó sin energía luego de que se dañaran tres generadores eléctricos la semana pasada.

Explicaron que con recursos propios y un aporte económico de la Sociedad de Padres y Representantes lograron adquirir los equipos que hacen falta para restituir el servicio al 100%, pero hasta la fecha la empresa estatal no ha acudido al sitio a realizar la instalación de los mismos, pese a que les solicitaron la colaboración de manera formal a través de una carta.

Palabras

"La educación tecnológica no puede esperar. Nuestros estudiantes merecen aprender con las herramientas del futuro, queremos que nuestros hijos puedan recibir sus clases de informática. Los laboratorios están listos y la formación tecnológica está esperando, sólo falta la energía", manifestaron padres y representantes a través de las redes sociales.

Se conoció que el Colegio Pio XII cuenta con una matrícula de 1.580 estudiantes, entre los niveles de primaria y bachillerato.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez