martes
, 28 de abril de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Oposición de Venezuela expresa "enérgica condena" al ataque contra Trump en EE.UU.

abril 28, 2026
La PUD rechaza los ataques de los que fueron objeto Donald Trump y su esposa en Washington / Foto: Crónica Uno

La oposición mayoritaria de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), expresó recientemente su "enérgica condena" al intento de atentado contra el presidente estadounidense, Donald Trump, y su esposa, Melania, quienes fueron evacuados de una cena de gala en Washington debido a un tiroteo la noche del sábado.

"Desde la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela expresamos nuestra enérgica condena al atentado ocurrido en la Cena Anual de Corresponsales con las autoridades del Gobierno de los Estados Unidos", afirmó la agrupación en un mensaje publicado en X.

En el texto, la PUD también extendió su "solidaridad" a la población estadounidense y deseó que "todos los presentes" en el incidente "se encuentren a buen resguardo junto a sus familias".

Otro pronunciamiento

El partido opositor Convergencia publicó más temprano un comunicado en rechazó al suceso y con un mensaje en contra de la violencia política.

"La violencia contradice los principios democráticos y nunca será el camino para quienes apostamos por la libertad, la convivencia y el entendimiento entre las naciones", agregó el partido.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, también rechazó el "intento de agresión" contra el presidente estadounidense, a quien extendió sus "deseos de buena voluntad".

Caracas / EFE

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