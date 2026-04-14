Oposición convocó encuentro regional en Carúpano para debatir la situación actual del país

Para este jueves 16 de abril, en el hotel Eurocaribe de Carúpano, en el estado Sucre, está convocado un encuentro de voceros y figuras de la oposición en la entidad, con el fin de debatir la situación país actual y los pasos que deben darse para consolidar cambios políticos.

Denncis Pazos, presidente de Un Nuevo Tiempo (UNT) en Carúpano-Paria, dijo en una rueda de prensa que la "mega asamblea" busca cimentar la unidad y crear una hoja de ruta.

Pazos, quien también es exdiputado de la Asamblea Nacional de 2015, enfatizó que la reconstrucción del país requiere de todos los actores.

“Queremos ratificar que apostamos a la unidad y al cambio político que necesita el país, por lo que hacemos un llamado a la clase política, nacional y regional, para que estén atentos a los grandes encuentros que vamos a hacer”.

Recalcó que se discutirá el país que se quiere, cómo se deben abordar la unidad y otros temas que no se han discutido después de las elecciones del 28 de julio, “que nos robaron”.

Señaló que un eventual acuerdo nacional debe hacerse desde la oposición, pero tener claro que debe incluir al chavismo. “Llegó el momento de la política” y remarcó que debe haber elecciones lo más pronto posible.

Entidad

Con relación al estado Sucre, Pazos expresó que hay que analizar la situación de los 15 municipios de la entidad y resolver los problemas de los servicios.

Criticó, por ejemplo, que el situado constitucional sea un concepto y no un recurso real que sirva para resolver problemas, así como la pulverización de las leyes de asignaciones económicas especiales y de descentralización, para ser sustituidas por mecanismos como las consultas.

Reconoció que en el país aún el gobierno cuenta con músculo político y que está lejos de estar acabado y llamó a garantizar la participación de todos los venezolanos en unas eventuales elecciones.

Sin embargo, dijo que es urgente una reinstitucionalización del país, una actualización de las instituciones y consolidar la unidad en alianzas en defensa de la democracia, para lo cual se requiere un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) y elecciones.

“Estamos llamando a todo el mundo, a la gente de Vente, de María Corina, de la Plataforma, a los independientes, a gente que haya sido también oficialista pero que puedan aportar en este tipo de actividad y abordar temas nacionales y regionales”.

Llamó a revisar el tema de la vacante absoluta, porque al igual que con la muerte de Chávez, el 3 de enero hubo un “hecho sobrevenido” y el Tribunal Supremo y demás poderes deben reivindicarse, dictaminando lo que está en la Constitución.

Anunció que el primero de mayo acompañarán a la gran marcha para solicitar las reivindicaciones justas y “más que responsables, seria”, que debe dictaminar el gobierno nacional para solventar la gran crisis que hay en el país.

Sucre / Yumelys Díaz