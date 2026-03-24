Operadores turísticos manejan buena expectativa de visitantes en Carúpano-Paria en Semana Santa (+Fotos)

El operador turístico y miembro de Fedeindustria en el municipio Bermúdez del estado Sucre, José Leonardo Termini, informó este martes que el sector está listo para recibir una buena cantidad de visitantes por la zafra de Semana Santa.

Termini adelantó que las reservas en hoteles y posadas costeros, así como en la cercanía de los balnearios de ríos están al tope, por lo que esperan que la temporada sea un éxito.

“Estamos manejando una muy buena expectativa para este sector del estado Sucre, Carúpano-Paria, hay una muy buena reserva en los hoteles realizada en los que están a orillas de playa,en las posadas, donde tenemos muy buenas locaciones en Bermúdez y Arismendi”.

Realidad

Señaló que los servicios en el eje Carúpano-Paria funcionan sin novedades, sobre todo el abastecimiento de agua, y lamentó la situación hídrica que afecta a Cumaná y que sin duda incidirá en el flujo de visitantes.

“A nivel de Carúpano-Paria estamos bien en materia de servicios. Lamentamos lo que está ocurriendo en Cumaná, pero en esta zona contamos con el agua, el servicio de gasolina para nuestros visitantes”.

Agregó que están todas las condiciones para que el visitante pueda disfrutar de esta zona de la mejor manera.

Programas

Precisó que en la zona hay programaciones para atender a los turistas y es el caso de Arismendi, donde hay actividades religiosas, culturales y recreativas, con festivales de playa.

Informó que, igualmente, en Bermúdez, está dispuesta una programación de eventos por la fecha, para atender la demanda de temporadistas.

Sucre/ Yumelys Díaz