Nuevo sismo de magnitud 5.5 sacude las costas de Aragua

Un nuevo movimiento telúrico de magnitud preliminar 5.5 se registró la tarde de este sábado 27 de junio frente a las costas del estado Aragua, manteniendo en alerta a la población civil y a los cuerpos de seguridad en el norte-centro de Venezuela.

El evento sismológico se localizó en la franja costera del mar Caribe y se percibió en ciudades como Maracay, Valencia y diversas zonas del litoral central.

Este temblor forma parte de la constante actividad tectónica y la cadena de réplicas que se han presentado en territorio nacional tras los devastadores terremotos registrados el miércoles 24 de junio.

Según el último reporte de las autoridades nacionales, ofrecidos en horas del mediodía de este sábado, los movimientos telúricos cobraron la vida de al menos 1.430 personas, mientras la cantidad de heridos es de 3.238.

Caracas / Redacción Web