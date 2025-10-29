Nueva falla eléctrica dejó sin luz a varias viviendas de la zona alta de Bello Monte

Persisten las fallas eléctricas en el sector Bello Monte de Puerto La Cruz. Por segunda ocasión en menos de 15 días se dañó un "tabaco" (fusible que protege un circuito de sobrecargas) en un poste situado en la calle El Silencio.

Esta avería en el sistema eléctrico dejó sin luz a varias viviendas de la zona más alta de la comunidad desde la tarde de este martes 28 de octubre.

Pasadas las 9:00 de la mañana de este miércoles 29 todavía estaban sin energía las casas afectadas por esta situación.

La señora Del Valle Mendoza contó que tuvo que conectar una extensión eléctrica en la vivienda de una vecina para poder encender un ventilador y así mitigar los efectos del calor.

"Es horrible estar así y los que más sufren son los que tienen niños o bebés, ya que ellos no entienden la situación y es complicado dormir así sin aire acondicionado, ni un ventilador. No entendemos qué es lo que está pasando con ese poste, pero ya van dos veces en menos de dos semanas", manifestó el ama de casa.

Mientras unos aplican la estrategia de conectar extensiones en casas de vecinos que sí cuentan con energía, otros optan por dormir en casa de familiares.

"Como ya se está volviendo costumbre, cuando pasa esto me voy a casa de un hermano que vive en otra calle de Bello Monte. La situación es triste para quienes no tienen a dónde ir, ya que les toca dormir con ese tremendo calor que hace ahorita", añadió la moradora Elena Núñez, quien trabaja como vendedora en el mercado municipal.

Las viviendas de la parte alta son las afectadas por esta nueva falla eléctrica

Otras zonas

En los últimos días también se han reportado apagones en el centro de Puerto La Cruz y algunos sectores como El Paraíso, El Frío y Sierra Maestra, entre otros.

Ciudadanos consultados afirman que estas interrupciones del servicio generalmente varían entre dos y tres horas.

Vale mencionar que en los últimos años, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) no ha ofrecido información detallada sobre estas fallas en el sistema que se producen constantemente.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez