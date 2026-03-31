Nueva Esparta se desborda en júbilo tras recibir el trofeo del Clásico Mundial de Béisbol

Las calles del estado Nueva Esparta se transformaron en un escenario de celebración con la llegada del trofeo del Clásico Mundial de Béisbol. El recorrido, que movilizó a miles de personas, tuvo como objetivo principal que los atletas, la juventud y el pueblo neoespartano pudieran apreciar de cerca el máximo galardón obtenido por la selección nacional en esta edición 2026.

La caravana oficial estuvo liderada por la gobernadora Marisel Velásquez, quien estuvo acompañada por los alcaldes bolivarianos de la entidad. Durante el trayecto, Velásquez destacó que la presencia de la copa en la Isla representa el reconocimiento al esfuerzo de los peloteros venezolanos y sirve como inspiración para las nuevas generaciones de deportistas que se forman en las escuelas de béisbol menor de la región.

El despliegue contó con una amplia participación ciudadana en cada municipio visitado, evidenciando el profundo arraigo que tiene el "deporte rey" en el oriente del país. Los asistentes aprovecharon la oportunidad para fotografiar la emblemática pieza y celebrar el desempeño del equipo venezolano, que logró consolidarse como el mejor del mundo en una campaña que paralizó a toda la nación.

La última parada de esta jornada tuvo lugar en la plaza Bolívar de Porlamar. En este punto, un "mar de gente" recibió el trofeo entre aplausos y cánticos, convirtiendo el centro de la ciudad en el epicentro del orgullo patrio. El alcalde de Porlamar, Eneas González, resaltó la importancia de este encuentro, señalando que recibir la copa es un reconocimiento a la constancia y el talento que caracteriza al pueblo venezolano.

Con este evento, Nueva Esparta reafirma su compromiso con el desarrollo deportivo y se une a la celebración nacional por el triunfo tricolor. Las autoridades informaron que la exhibición del trofeo forma parte de una gira que busca llevar la alegría del campeonato a cada rincón de Venezuela.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero