Nueva Esparta registra 35% de aumento en afluencia turística durante Semana Santa 2026

El estado Nueva Esparta experimentó un notable repunte en su actividad turística durante la reciente Semana Mayor, pues este año la llegada de visitantes creció 35% en comparación con 2025. Así lo informó el presidente de la Corporación de Turismo de la entidad (Corpotur), Arévalo Ávila.

El función agregó que este incremento es el resultado de un esfuerzo conjunto por posicionar a las islas como el destino predilecto de Venezuela.

Al cierre del operativo de seguridad de 2026, las cifras oficiales contabilizaron 45 mil personas que ingresaron al estado para disfrutar del asueto.

Flujo

Este flujo constante de temporadistas permitió -según Ávila- que la ocupación hotelera se ubicara en 90%, con las principales cadenas de hospedaje operando a su máxima capacidad de alojamiento.

"La conectividad fue un pilar fundamental para sostener este aumento de 35%, gracias a la gestión de aproximadamente 187 vuelos especiales y el refuerzo de los itinerarios marítimos. Este movimiento también se tradujo en una alta dinámica comercial, destacando las 125 mil visitas registradas en el Centro Comercial Sambil y las 50 mil reportadas por Parque Costazul", señaló el vocero gubernamental.

Balance

El balance de Corpotur subraya que el éxito de la temporada estuvo impulsado por una agenda de eventos que incluyó más de nueve conciertos internacionales y festivales de gran vólumen como el "Beach Festival" y el "Saca el Pecho Fest".

En la actualidad, el equipo de Corpotur se mantiene desplegado en puertos y aeropuertos aplicando encuestas de perfil para analizar el comportamiento de consumo.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero