Nueva Esparta | Gobierno prorroga exoneración de impuestos para equipaje proveniente de zonas libres

La Presidencia de la República extendió la vigencia del Decreto N° 5.293, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 7.014 el pasado 20 de marzo de 2026, el cual exonera del pago del IVA y de cualquier otro impuesto, tasa o gravamen aduanero a las mercancías que ingresen al país como equipaje acompañado de pasajeros provenientes del Puerto Libre de la Isla de Margarita y la Zona Libre de Paraguaná.

La medida beneficia a los bienes que sean transportados directamente por los viajeros, siempre que el valor total no supere el equivalente a 3.000 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela, lo que representa aproximadamente 1.365.000 bolívares según la tasa referencial cercana a los 455 bolívares por dólar vigente en la fecha de publicación.

El decreto se sustenta en considerandos que resaltan la relevancia estratégica del turismo y el comercio en estas zonas libres, concebidas para impulsar la inversión turística y el desarrollo económico sostenido, permitiendo además que la población acceda a bienes que contribuyan a su bienestar general.

La Cámara de Comercio Puerto Libre y Producción de Nueva Esparta expresó su agradecimiento a la Presidenta Encargada Delcy Rodríguez, a la gobernadora Marisel Velásquez, al Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, presidido por José Gregorio Rodríguez, así como a todos los actores que gestionaron esta prórroga, luego de un seguimiento constante desde 2025 y acciones como una rueda de prensa reciente para alertar sobre posibles riesgos en el cupo de equipaje.

El decreto tendrá una vigencia de cinco años a partir de su publicación y encarga su ejecución a las ministras de Economía y Finanzas y de Turismo. Días antes, representantes de la Cámara de Comercio de Nueva Esparta habían manifestado su preocupación por trabas aplicadas al beneficio de equipaje acompañado en el Puerto Libre. El director Vicente Gerardi advirtió que aplicar normativas distintas a las de otras zonas francas genera desestímulo para los visitantes, mientras que la presidenta Raquel Uribe señaló que esta situación ocurría en vísperas de la Semana Santa, una temporada clave para la economía local.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero