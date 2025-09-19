Niño sobrevivió a caída desde un séptimo piso de un edificio residencial

Un niño de 3 años sobrevivió a una caída desde un séptimo piso en el conjunto residencial Mochima, del sector Pascal, este viernes, y fue atendido de inmediato por funcionarios de Protección Civil (PC), quienes lograron estabilizarlo antes de trasladarlo al Hospital Dr. Luis Razetti, donde permanece bajo atención médica especializada.

La información fue confirmada por PC Urbaneja a través de sus redes sociales, quienes agregaron que el menor presentó politraumatismos tras el accidente.

Las autoridades destacaron la rápida actuación de los equipos de emergencia y recordaron a la ciudadanía la importancia de reforzar las medidas de prevención y seguridad en el hogar para evitar este tipo de incidentes.

Puerto La Cruz / Redacción Web