Nicolás Maduro afirma que Cuba y Venezuela deben estar hoy "más unidos que nunca"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo, a propósito de la conmemoración del natalicio del expresidente de Cuba Fidel Castro​​, quien cumpliría este miércoles 99 años, que ambos países deben estar "más unidos que nunca" en la lucha contra los "supremacistas del imperio gringo".

"Hoy (miércoles) tenemos que estar más unidos que nunca, en la lucha, en la resistencia, contra los supremacistas del imperio gringo, contra las mafias inmorales que arremeten contra los pueblos del mundo", dijo el mandatario en una reunión en el palacio presidencial de Miraflores, donde recibió a una delegación cubana, entre los que se encontraba Elián González, el "balserito" que regresó a Cuba tras sobrevivir a un naufragio rumbo a Estados Unidos.

El jefe de Estado venezolano dijo que ambos países tienen valores, historia, pueblo y "proyecto histórico".

Más frases

"Si faltara algo, la luz de Fidel y (Hugo) Chávez está prendida hoy más que nunca", agregó Maduro .

El líder chavista pidió poner "por todo lo alto" y reivindicar el "espíritu indomable de Fidel, su idea de humanidad, su proyecto indestructible".

Castro nació el 13 de agosto de 1926 en Birán, en el oriente de Cuba, y lideró en 1959 la revolución que posicionó a la isla en el foco de la escena internacional por 47 años ininterrumpidos, al gobernar con una versión caribeña del comunismo soviético y tener como principal enemigo a Estados Unidos.

La Habana y Caracas son aliados políticos y económicos desde la llegada al poder de la llamada revolución bolivariana, en 1999, comandada por Chávez, y mantienen una estrecha relación con su sucesor, Maduro.

Caracas / EFE