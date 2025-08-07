MPV condena agresión contra familiares de presos políticos en Venezuela

El partido opositor Movimiento Por Venezuela (MPV) condenó este jueves la agresión que asegura sufrieron un grupo de familiares de presos políticos que se encontraba en una vigilia a las afueras del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en Caracas, donde solicitaban la atención de los casos judiciales de sus parientes.

A través de su cuenta en X, MPV condenó también "la omisión de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo en la investigación de este ataque, el cual cercena el derecho constitucional a la protesta pacífica", luego de que familiares manifestaran dificultades para formalizar las denuncias de estas agresiones ante varias instituciones.

"Acciones de este tipo no contribuyen con la vigencia del Estado de derecho en Venezuela", agregó la formación.

PJ también se pronunció

Por su parte, el partido opositor Primero Justicia (PJ) también expresó su condena a las agresiones ejercidas contra las activistas del Comité de Madres en Defensa de la Verdad.

"La inacción de las autoridades y la indiferencia del TSJ ante estos hechos es una muestra más del amparo a la impunidad y la revictimización de quienes exigen justicia", expresó PJ el miércoles en su cuenta de X.

Ese día, la ONG venezolana Surgentes rechazó las dificultades que, aseguró, tuvieron familiares de presos políticos para denunciar formalmente las agresiones.

"Ni siquiera tenemos la posibilidad de poner una denuncia para que las autoridades investiguen a los responsables de estos hechos y puedan sancionarlos", expresó Martha Grajales, activista de la organización no gubernamental.

Frente a la sede del Ministerio Público (MP, Fiscalía), indicó a la prensa que, cerca de las 22:00 hora local (2:00 GMT) del martes, un grupo de personas, "algunas de ellas encapuchadas" y con "pistolas", llegaron en "más de 50 motocicletas" y robaron pertenencias, como teléfonos y documentos de identidad a los manifestantes, en su "gran mayoría mujeres".

Realidad

Grajales señaló que este miércoles un grupo de familiares acudió al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), pero "les dijeron que ellos no eran los competentes para tomar ese tipo de denuncia".

Además, ella misma, según contó, fue atendida en una oficina de atención de la víctima, donde -aseguró- le respondieron que "esa denuncia no procedía por ahí".

La vigilia tenía como objetivo exigir una reunión con la presidenta del TSJ, la chavista Caryslia Rodríguez, para solicitar la revisión de los casos judiciales de sus familiares, así como para denunciar la "falta de respuestas de las autoridades" a sus peticiones.

La ONG Provea, que también condenó la "agresión contra más de 50 madres y activistas", dijo en X que "la ausencia de resguardo a la manifestación por parte de los organismos de seguridad pudo haber propiciado este nuevo ataque a la protesta social".

Caracas / EFE