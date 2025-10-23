MP imputa a dos hombres por tráfico de drogas en estado fronterizo

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó este miércoles que su institución imputó a dos hombres por traficar drogas en el estado Apure (oeste, fronterizo con Colombia).

A través de Instagram, Saab indicó que a los dos sujetos se les incautaron 9.667 gramos de marihuana y 4.750 gramos de cocaína, por lo que se les acusa de los delitos de tráfico ilícito agravado de sustancias estupefacientes y psicotrópicas y asociación.

También se les decomisó una embarcación, usada, precisó el fiscal general, para la distribución de drogas.

Precedente

Antes, autoridades militares informaron de la destrucción por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de tres aeronaves presuntamente vinculadas al narcotráfico en dos zonas cercanas a Colombia.

Dos de los aviones fueron destruidos en el municipio Rómulo Gallegos​ del estado Apure y el otro en el municipio Autana​ de la región de Amazonas, todos fronterizos con Colombia, indicó el comandante de Defensa Aeroespacial Integral, José Luis Tremont.

En un balance de operaciones de la FANB transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión, el funcionario señaló que también fue inutilizada recientemente "una pista de aterrizaje clandestina" y se incautaron 3.000 litros de combustible para aviones.

Según cifras oficiales, hasta agosto de 2025 en Venezuela se han incautado más de 60.000 kilos de sustancias ilícitas en distintas regiones del país.

Caracas / EFE