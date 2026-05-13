Movimiento político asegura que la zona rural de Sotillo está abandonada

Celestino Guzmán, director de producción del movimiento Vamos con la Gente, asegura que la zona ecoproductiva y rural del municipio Sotillo se encuentra en estado de abandono.

Según detalló, las vías de acceso a la comunidad se encuentran deterioradas, el agua que reciben por tubería no es de buena calidad y el servicio de recolección de basura es deficiente.

Aunado a eso, el dirigente alertó que sigue aumentando la tala indiscriminada y los incendios forestales en la cuenca media y riberas del río Neverí.

"Hago un llamado urgente a las autoridades para que se pongan las pilas y vigilen esto, no podemos dejar que se nos muera la naturaleza. La gente de aquí lo que pide es algo justo: una vida digna con buena vialidad, agua potable que de verdad se pueda tomar, que recojan la basura a tiempo y que no se olviden de los servicios públicos ni del internet, que hoy hace falta para todo", resaltó.

Ayuda económica

Por otro lado, el representante de Vamos con la Gente exhortó a las autoridades locales a implementar una política crediticia en la zona rural del municipio Sotillo con el fin de que los campesinos exploten el potencial del área.

"El campesino de aquí lo que necesita es una mano amiga con créditos y apoyo financiero para ponerse a producir. Tenemos tierras buenas que están esperando por la semilla de tomate, ají, pimentón, berenjena y plátano. También estamos listos para la cría de pollos, gallinas ponedoras y codornices, sin olvidar al cordero y al chivo, que son animales guerreros, se crían rápido en estos terrenos y se mantienen fácil. Pero para que el negocio rinda, también pedimos créditos para montar pequeñas empresas que fabriquen el alimento concentrado aquí mismo. Así, los pequeños productores podremos comprar la comida de los animales a un precio justo, generar empleos y prosperar. Desde Vamos con la Gente, le decimos a las autoridades que se pongan a la altura de nuestro pueblo. La zona rural de Sotillo puede ser un emporio de comida y un paraíso para el turismo de aventura", concluyó Guzmán.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez