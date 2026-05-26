Denuncian fallas en el aire acondicionado del ambulatorio de Cantarrana en Cumaná

Usuarios denunciaron fallas en el sistema de aire acondicionado de una de las salas de atención del ambulatorio de Cantarrana, ubicado en Cumaná, estado Sucre.

Esta situación se encontraría afectando a pacientes y acompañantes debido a las altas temperaturas que se registran actualmente en la entidad.

La denuncia fue difundida a través de un video publicado en redes sociales, donde ciudadanos aseguraron que dentro del área médica permanecían varias personas con cuadros de hipertensión arterial y otras complicaciones de salud, condiciones que podrían agravarse por el intenso calor en las instalaciones.

“El calor es insoportable”

En el material audiovisual, una de las usuarias realizó un llamado a las autoridades competentes para atender la situación y restablecer el funcionamiento del equipo de climatización.

“El calor es insoportable”, expresó mientras mostraba las condiciones del área de atención médica.

Los denunciantes señalaron que las fallas generan incomodidad, tanto para los pacientes como para el personal de salud, especialmente en horas de mayor temperatura.

Piden atención inmediata

Ante esta situación, los ciudadanos exhortaron a los organismos responsables a ejecutar las reparaciones necesarias para garantizar condiciones adecuadas dentro del centro asistencial.

Asimismo, destacaron que en espacios de atención médica es fundamental mantener ambientes ventilados, principalmente cuando se trata de personas con problemas de tensión arterial, adultos mayores y pacientes con distintas patologías.

Cumaná / Lino Castañeda