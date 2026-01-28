Motrasalud: los trabajadores de la administración pública vamos a cumplir cuatro años sin aumento salarial

El coordinador general del Movimiento de los Trabajadores de la Salud (Motrasalud) en el estado Anzoátegui, Edisson Hernández, denunció este miércoles que los trabajadores de la administración pública cumplirán, el próximo 15 de marzo, cuatro años sin aumento salarial.

"El gobierno nacional ha aumentado nueve veces el transporte público y los demás servicios, pero los trabajadores de la administración pública vamos a cumplir cuatro años sin aumento salarial, teniendo como base 130 bolívares mensuales, monto con el cual se calculan todos nuestros beneficios contractuales como vacaciones y prestaciones sociales", expresó Hernández, acompañado de otros representantes de esta organización.

Ante esta situación, el representante gremial instó al ejecutivo a tomar cartas en el asunto para garantizar el cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras (Lottt) y las contrataciones colectivas.

"No se puede permitir discriminaciones ni desigualdades. Es decir, cuando aumentan el transporte público y los demás servicios pero a los trabajadores nada de aumento, es una desigualdad de clase", mencionó.

Detalles

Según Hernández, actualmente un obrero raso del sector cobra quincenalmente Bs 65 y un obrero calificado alrededor de los Bs 130, los cuales hacen un total de Bs 130 y Bs 260, respectivamente, de manera mensual.

"Una enfermera técnico tiene un monto similar al obrero clasificado de Bs 135 quincenal o 270 bolívares mensual y la licenciada cobra aproximadamente Bs 400 mensuales. Mientras que un médico especialista, profesor en posgrado, cobra Bs 500 al mes, es decir, Bs 250 quincenal porque todo es calculado con el salario de 130 bolívares", aseveró Hernández.

Para finalizar, el representante gremial declaró que desde el 2017 los trabajadores del sector no cobran fideicomiso, por lo que los nuevos ingresos no han podido gozar del beneficio.

Barcelona / Elisa Gómez