Misión Nevado en el estado Anzoátegui cerrará el 2025 con más de 26 mil animales atendidos

Con más de 26 mil animales atendidos. Así cerrará el 2025 la Misión Nevado en el estado Anzoátegui, programa social que fue creado por el Ejecutivo nacional el 30 de diciembre del 2013 pero lanzado oficialmente, días más tarde, el 12 de enero, para brindar asistencia de manera gratuita.

La coordinadora estadal, Josmir Alvarado, informó que esta cifra no sólo abarca los servicios veterinarios semanales, sino también un aproximado de 3 mil esterilizaciones y castraciones realizadas a través del Plan Nacional de Esterilización en perros y gatos.

También dio a conocer que durante este año llevaron a cabo el programa de formación "Nevado va a la Escuela", para impartir conocimientos a los niños acerca del cuidado, la protección y alimentación correcta para los animales.

Puntos

Se conoció que existen al menos nueve puntos de nevado en el estado Anzoátegui, en donde brindan atención semanal con servicios gratuitos como consulta veterinaria, desparasitación, entre otras cosas.

En la plazoleta de la gobernación en Barcelona están todos los miércoles a partir de las 9:00 am, este mismo día también atienden en el Instituto Nacional de Nutrición Pastor Oropeza en el municipio Simón Rodríguez y en el comando de la Guardia del Pueblo en Guanipa.

El martes están en la calle Constitución del sector Bella Vista de Carvajal, en el estacionamiento del Centro Comercial Gran Parada de Sotillo, en la plaza Miranda de Guanta y en la avenida principal de El Tejar de Píritu; este último a las 3:00 pm.

De igual forma, todos los jueves a las 5:00 pm realizan jornadas en la placita del antiguo comedor popular Alberto Lovera de Urbaneja y de lunes a viernes, desde las 8:30 am, están en la cancha techada Pueblo Nuevo de la parroquia Caigua del municipio Bolívar. Todos estos detalles los ofrecen también en la cuenta en Instagram @nevadoanzoategui1.

También Alvarado destacó que cuentan con el consultorio que está en la sede del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo (Minec) en Barcelona y uno inaugurado, recientemente, en conjunto con la Alcaldía del municipio Bolívar en Caigua; así como también, esperan abrir otro en Píritu, próximamente.

Plan

En cuanto al Plan Nacional de Esterilización en perros y gatos, Alvarado manifestó que no sólo se realiza el procedimiento de forma gratuita, sino también que se entrega el tratamiento postoperatorio y fajas en el caso de las hembras.

Para beneficiarse con este programa, dijo que las personas deben ingresar al link que tienen en el perfil de Instagram, inscribirse y esperar el llamado con paciencia.

Mencionó que dentro de este plan, también están las jornadas a bajos costos, las cuales son permisadas por la Misión Nevado. Indicó que fue creada para que las personas pudieran tener acceso a precios más accesibles, otorgándoles el permiso a los médicos veterinarios para que realicen sus esterilizaciones a estos montos. Dentro de esas jornadas, contó que también se deben atender de manera gratuita a algunos animales en condición de calle.

"Este balance positivo es el resultado de alianzas estratégicas con la Gobernación del estado Anzoátegui, las alcaldías bolivarianas, los organismos de seguridad y el poder popular organizado. Nosotros seguiremos trabajando, los únicos días que tendremos libres, además de 24 y 25 de diciembre serán el 31 y 1ro de enero. Sin embargo, estaremos pendientes de alguna emergencia que reporten", destacó Alvarado.

Barcelona / Elisa Gómez