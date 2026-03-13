Ministros de Colombia y Venezuela abordan en Caracas la agenda de seguridad y energía

Una delegación de ministros de Colombia se reúne este viernes en Caracas con sus pares de Venezuela para abordar la agenda bilateral en temas como seguridad, energía, comercio y turismo, luego de que se cancelara la reunión que la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, tenía previsto celebrar con el jefe de Estado colombiano, Gustavo Petro.

Las reuniones se llevan a cabo en privado en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano, donde también se encuentran el canciller chavista, Yván Gil, y su homóloga colombiana, Rosa Villavicencio, quienes encabezan la mesa de trabajo referente a las relaciones exteriores, según imágenes transmitidas por el canal estatal VTV.

Los funcionarios de ambos países, acompañados de otras autoridades, se dividieron en grupos en función de los sectores, entre ellos el de seguridad, cuya reunión lidera el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, junto con su par colombiano, Pedro Sánchez Suárez, con el fin de "consolidar estrategias" en esta materia.

La mesa energética cuenta con la participación del ministro colombiano de Minas y Energía, Edwin Palma, acompañado del presidente de la petrolera estatal Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, quienes conversan con el presidente de la estatal venezolana Pequiven, Román Maniglia, y el ministro para la Energía Eléctrica del país caribeño, Jorge Márquez.

Otros de los funcionarios venezolanos que se encuentran en Miraflores son los ministros de Turismo y de Industrias y Comercio Nacional, Daniella Cabello y Luis Villegas, respectivamente.

En la víspera, Caracas y Bogotá anunciaron que la reunión entre Rodríguez y Petro pautada para este viernes fue pospuestas para "una fecha próxima" por "motivos de fuerza mayor", sin precisar las causas ni para cuándo fue reprogramada.

Se esperaba que en dicha cita, Petro y Rodríguez hablaran de asuntos económicos, comerciales y de seguridad en la frontera común de 2.219 kilómetros.

El Gobierno venezolano indicó que Petro mantiene su invitación a la presidenta encargada, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro el pasado enero por parte de Estados Unidos en territorio venezolano.

El encuentro se iba a llevar a cabo en el Puente Internacional Atanasio Girardot, uno de los que comunica al departamento colombiano de Norte de Santander con el estado venezolano de Táchira.

El Gobierno colombiano no ha dado detalles de los motivos de cancelación del encuentro, que era esperado con expectativa en ambos países, aunque medios locales informaron que fue una decisión de Venezuela alegando razones de seguridad.

Caracas / EFE