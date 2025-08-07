Ministro de Interior y Justicia anuncia la captura de 15 personas presuntamente implicadas en atentado frustrado

El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, anunció este jueves la captura de 15 personas, una de ellas en territorio colombiano, que presuntamente planificaban un atentado con explosivos en la céntrica Plaza Venezuela de Caracas.

En una rueda de prensa, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Cabello indicó que los funcionarios de seguridad del Estado desmantelaron el plan luego de hacer seguimiento a un ciudadano que dejó abandonado un bolso, que presuntamente contenía los explosivos, en una zona cercana a Plaza Venezuela.

"Yo quiero decirle a nuestro pueblo que a pesar de esos intentos puede tener la tranquilidad, la seguridad, la certeza, que el Gobierno nacional trabaja incansablemente y los organismos de seguridad del Estado, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, trabajan incansablemente para garantizar la paz, la seguridad de cada venezolano", añadió.

Cabello vinculó este presunto plan con Estados Unidos, así como con la líder opositora María Corina Machado. Además, dijo que se planificó desde Colombia pero aclaró que el Gobierno de Gustavo Petro no tiene relación.

El líder chavista consideró que este presunto atentado forma parte del llamado que Machado hiciera a los venezolanos a estar preparados para una "acción cívica" el "día que se requiera", al cumplirse un año de las elecciones presidenciales en las que el ente comicial proclamó el triunfo del mandatario Nicolás Maduro, cuestionado por la oposición mayoritaria que defiende que su candidato, Edmundo González Urrutia, fue el vencedor de los comicios.

En esa oportunidad, la exdiputada instó a los militares a no desertar, sino a que "formen equipos de confianza extrema" y a prepararse para "defender lo que el pueblo ordenó el 28 de julio".

También pidió a los funcionarios policiales a seguir preparándose para "actuar en el momento decisivo", sin precisar más detalles.

Cabello sostuvo que este llamado público de Machado sirvió para anticiparse "con acciones preventivas" y afirmó que es importante que los ciudadanos estén informados de estos hechos.

"Porque un pueblo que sepa a qué está expuesto nos ayuda mucho, por qué, porque nos da información cuando ve a alguien raro, nos da información cuando alguien está comprando algo que no es y nos permite a nosotros hilar fino", sentenció el funcionario.

Además, informó que en lo que va de año han incautado 52 toneladas de drogas que, aseguró, usan para financiar estas presuntas operaciones.

El miércoles, Maduro acusó al Gobierno de Estados Unidos de financiar una "conspiración fascista" contra Venezuela, por lo que pidió a las autoridades civiles y militares afinar los planes de "seguridad y de protección de la paz" nacional.

El mandatario aseguró que esa "conspiración" es uno de los tres elementos de una "ecuación nefasta", junto con "el narcotráfico uribista colombiano" que, dijo, "pone bombas, armas y billete contra Venezuela", y "las bandas criminales que aún sobreviven por ahí".

Caracas / EFE