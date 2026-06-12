Ministro de Aguas: labores en Turimiquire avanzan hacia la estabilización del túnel

El ministro de Atención de las Aguas, Carlos Mast, informó este jueves 11 de junio que continúan registrándose avances significativos en las labores de recuperación del túnel del embalse Turimiquire, infraestructura cuya falla mantiene afectado el suministro de agua potable en varios municipios del estado Sucre.

Durante un balance ofrecido sobre el desarrollo de las obras, el funcionario explicó que actualmente se ejecuta la fase de reforzamiento de la zona comprometida por el derrumbe, mediante la instalación de estructuras de acero destinadas a reconstruir el diámetro original del túnel.

Según detalló, estos trabajos permitirán restituir la sección afectada y garantizar condiciones seguras para que el personal técnico continúe las labores de rehabilitación en el área donde se registró el mayor colapso.

Mast señaló además que las evaluaciones efectuadas hasta ahora han permitido identificar un último tapón de gran magnitud dentro del sistema hidráulico. Precisó que, a la altura del kilómetro seis del túnel, fue detectada una brecha en la parte superior de la estructura, cuya dimensión ha sido comparada con la de un edificio.

El ministro indicó que esta abertura, estimada entre 20 y 30 metros de extensión, representa actualmente el principal frente de trabajo para los equipos desplegados en la zona.

“En este punto se desarrollan las labores de reforzamiento necesarias para asegurar la integridad de la estructura y avanzar con seguridad hacia la recuperación total del túnel”, explicó.

Por su parte, la gobernadora del estado Sucre, Jhoanna Carrillo, aseguró que las instituciones regionales y nacionales mantienen activados los mecanismos de atención para acompañar a las comunidades afectadas por la contingencia hídrica.

La mandataria regional destacó que hombres y mujeres continúan trabajando de manera ininterrumpida tanto en las labores técnicas como en las acciones de apoyo a la población.

Asimismo, hizo un llamado a los sucrenses a mantener la unidad y la solidaridad durante este proceso, resaltando la importancia del esfuerzo conjunto para superar la emergencia y avanzar hacia el restablecimiento definitivo del servicio de agua potable en la entidad.

Cumaná / Lino Castañeda