Ministro anunció desde Cumaná nueva política de pesca industrial con dotación de combustible

El ministro de Pesca, Juan Carlos Loyo, anunció este domingo, en visita a Cumaná, estado Sucre, la aplicación de un plan especial para la reactivación del sector pesca industrial, cuya flota permanece paralizada desde hace 14 meses.

Los anuncios del ministro se producen luego de una serie de peticiones realizadas por los los pescadores industriales y de armadores, que el pasado jueves, con documento en mano, solicitaron, públicamente, un cambio en la política gubernamental para el sector.

De entrada, Loyo anunció que el plan especial para toda la flota nacional incluye la asignación especial de combustible para reactivar todas las embarcaciones, así como la aplicación de una serie de protocolos, entre ellos en el área de seguridad integral, para que los barcos puedan salir a faenar sin inconvenientes, a partir de los cual medirán el uso del combustible de manera eficiente.

Sumó la aplicación de un protocolo de bienestar laboral, en el que incorporaron a los trabajadores.

Compromisos

Loyo señaló que el gobierno se compromete a crear todas las condiciones necesarias para que se desarrolle la actividad exportadora en el área, incluso desde Sucre.

Pidió que se potencie la cadena de valor de la pesca industrial en Sucre, con la activación de las plantas procesadoras y otros procesos productivos, y alabó la propuesta de crear la primera escuela de pesca industrial de Venezuela, que se pondrá en funcionamiento en la entidad sucrense, para formar a marinos y acreditaciones en el área.

Finalmente, anunció la activación del Comité de Pesca Industrial, que incluye a los dueños de las embarcaciones, la representación de los trabajadores, el Ministerio de Pesca y la gobernadora, que decidió involucrarse en el problema.

La gobernadora Jhoanna Carrillo, quien acompañó al ministro a la reunión con los gremios, dijo que la jornada da frutos importantes para Sucre y el resto de Venezuela. “Esta es parte de una agenda que nos anima muchísimo, pero nos insta a saber que 2026 es un año de mucho trabajo”.

Sucre / Corresponsalía