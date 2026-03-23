Ministra para la Educación Universitaria promete mejoras “reales y sostenidas”

La ministra de Educación Universitaria, Ana María San Juan, informó que su gestión estará enfocada en atender las principales demandas del sector y avanzar en mejoras para la comunidad académica del país.

A través de un comunicado oficial, la funcionaria aseguró que asumió el cargo con plena conciencia de la responsabilidad que implica y expresó su respeto por quienes han sostenido la educación superior en Venezuela. En ese sentido, reconoció las necesidades existentes dentro del sistema universitario.

San Juan destacó que el ministerio impulsará acciones “reales y sostenidas” en beneficio de docentes, estudiantes y personal administrativo, con el objetivo de mejorar las condiciones dentro de las casas de estudio y sus organismos dependientes.

Asimismo, hizo un llamado a sindicatos, gremios y autoridades universitarias a trabajar de manera conjunta para fortalecer la educación universitaria con criterios de equidad y calidad, y contribuir al desarrollo inclusivo del país.

El comunicado, fechado el 22 de marzo de 2026, subraya además que las puertas del ministerio estarán abiertas al diálogo con todos los sectores involucrados en la educación superior.

Caracas / Redacción web