Ministerio de Servicios Penitenciarios informó que exgobernador preso murió producto de un infarto

El Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela informó este sábado que el exgobernador del estado Nueva Esparta, Alfredo Díaz, considerado como preso político por la oposición, murió producto de un infarto, como reportaron previamente varias ONG y partidos políticos.

A través de un comunicado, precisó que este sábado, aproximadamente a las 06:33 hora local (10:33 GMT), Díaz manifestó "síntomas compatibles con un infarto del miocardio", por lo que fue "auxiliado por sus compañeros de recinto" e "inmediatamente" atendido en la emergencia, donde le prestaron "atención médica primaria".

En virtud de su condición, prosiguió la cartera de Estado, fue trasladado al Hospital Universitario de Caracas, donde ingresó y "falleció minutos después" de que intentaran estabilizarlo.

"Estaba siendo procesado, con plena garantía de sus derechos, de acuerdo al ordenamiento jurídico y al respeto de los derechos humanos y su defensa jurídica. Evidenciándose esto mediante videos y registros correspondientes", señaló el Ministerio Penitenciario.

Más temprano, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia advirtieron que el fallecimiento de Díaz revela un "patrón sostenido de represión estatal" y denunciaron que ya son siete los presos políticos que han muerto en prisión luego de las presidenciales del 28 de julio de 2024.

En un comunicado conjunto, compartido en sus redes sociales, Machado y González Urrutia precisaron que las "circunstancias" de estas siete muertes "incluyen la negación de atención médica, condiciones inhumanas, aislamiento y torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes".

En referencia a Díaz, subrayaron que su integridad y vida eran "responsabilidad exclusiva de quienes lo mantenían arbitrariamente secuestrado" en El Helicoide, como se conoce a la sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y por tanto -añadieron- "no puede tratarse como un fallecimiento común".

En su cuenta de X, González Urrutia indicó que Díaz "debió recibir la atención médica que necesitaba, como tantos presos políticos a quienes se les niega un derecho básico que debe ser garantizado sin excepciones".

El exgobernador -activista del partido opositor Acción Democrática y también exconcejal y exalcalde- fue detenido en noviembre de 2024, en un contexto de crisis política tras las presidenciales de ese año, en las que la mayor coalición opositora denunció como fraudulento el resultado que dio la reelección a Nicolás Maduro.

Díaz cuestionó la falta de publicación de los resultados desglosados de las presidenciales y denunció, días antes de su detención, la crisis eléctrica que vivió en noviembre Nueva Esparta, que el Gobierno atribuyó a ataques de la oposición.

Caracas / EFE