Ministerio de Pesca realiza inventario de recursos en la cadena productiva de la sardina en Sucre

El Ministerio de Pesca y Acuicultura y sus entes adscritos realizaron un conteo y registro masivo de embarcaciones sardineras y de artes de pesca, como parte de las revisiones que se realizan previas al inicio de la zafra de la especie que iniciará el 16 de marzo.

El viceministro de Producción Primaria Pesquera y Acuícola, Pedro Guerra, señaló que se realizó una inspección del apresto operacional del sector, a través del método de la democracia, porque lo hicieron con la participación de los pescadores.

Destacó además, la transparencia, porque aspiran que todos los recursos sean de manejo público y general.

La acción se realizó de manera simultánea en los puertos de Guaca, El Morro, La Esmeralda, Guayacán, San Juan de las Galdonas, en el estado Sucre, donde se concentra 85% de la sardina que se pesca en el país, con el despliegue de unos 100 funcionarios. El proceso contó con el apoyo de los comités de pescadores.

El viceministro incluyó en el conteo a las picadoras, a las enlatadoras y plantas quemadoras, que están dentro de la cadena de valor de la sardina.

Concluyó que la acción no busca más que la ordenación pesquera del sector, a través del equilibrio entre el mantenimiento del recurso hidrobiológico, que es la sardina, y el medio de vida, que lo representan los pescadores.

Proceso

Especificó que estarán durante toda la semana próxima y hasta que se contabilicen todos los recursos que se manejan en la cadena productiva de la sardina.

Robert Rojas, vocero del Comité de Abordaje de la Cadena Productiva, que abarca a las picadoras de sardina, reconoció que es un trabajo nuevo y articulado con los pescadores, el que se viene haciendo para poner orden en el sector de la pesca sardina.

Reconoció que más allá del factor económico es muy importante el tema educativo, llevar esa educación pesquera al sector.

Sucre/ Yumelys Díaz