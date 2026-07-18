Ministerio de Cultura descarta daños estructurales en la Red de Museos Nacionales tras los terremotos

El Ministerio del Poder Popular para la Cultura informó que la Red de Museos Nacionales no registró daños estructurales como consecuencia de los terremotos ocurridos el pasado 24 de junio, luego de que equipos técnicos realizaran inspecciones en las principales sedes museísticas del país.

A través de un comunicado oficial, la institución señaló que la evaluación fue ejecutada de manera inmediata tras la emergencia, con el propósito de garantizar la seguridad de las edificaciones y preservar el patrimonio cultural venezolano.

Inspecciones certifican la seguridad de las infraestructuras

La presidenta de la Fundación Museos Nacionales, Élida Salazar, explicó que un día después de los sismos se activaron los protocolos de evaluación en coordinación con los directores de cada museo, junto a equipos técnicos y personal de custodia.

«Al día siguiente del evento sísmico, convocamos una sesión extraordinaria con los directores de cada museo para coordinar inspecciones físicas detalladas de la infraestructura, junto a sus respectivos equipos técnicos y de custodia primaria», indicó.

De acuerdo con los informes preliminares elaborados por la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Viviendas e Infraestructura, el Instituto de Patrimonio Cultural y los organismos de gestión de riesgos y protección civil, la mayoría de los museos obtuvo la clasificación de tarjeta verde, lo que certifica que las edificaciones son seguras y no presentan daños estructurales.

«La gran mayoría de nuestras sedes museísticas fueron certificadas bajo el estatus de tarjeta verde (infraestructura segura, libre de daños estructurales), lo que permitió mantener la integridad de los bienes culturales en sus espacios habituales, sin requerir traslados masivos de emergencia», destacó Salazar.

Algunas áreas permanecerán restringidas por reparaciones menores

El Ministerio precisó que solo algunas áreas específicas recibieron la clasificación de tarjeta amarilla, debido a la detección de afectaciones menores que no comprometen la estabilidad de las estructuras.

Entre las incidencias reportadas figuran desprendimientos de pintura, fisuras leves en elementos no estructurales de mampostería y la reubicación preventiva de algunas obras de arte para facilitar las labores de resguardo.

Estas zonas permanecerán temporalmente restringidas mientras se ejecutan trabajos de limpieza, aseguramiento y restauración menor, antes de ser reabiertas al público.

Cultura también brinda apoyo a los damnificados

Además de las labores de evaluación y resguardo del patrimonio, la Fundación Museos Nacionales informó que parte de su personal se encuentra desplegado en campamentos temporales instalados en las zonas más afectadas por los terremotos.

Los trabajadores desarrollan actividades culturales y de contención emocional dirigidas a niños, jóvenes y adultos, con el objetivo de contribuir al bienestar psicológico de las familias que permanecen en refugios provisionales tras la emergencia.

Reapertura dependerá de la culminación de los protocolos

El Ministerio de Cultura indicó que el restablecimiento de los horarios habituales de visita en los museos será anunciado a través de sus canales digitales y redes sociales oficiales, una vez concluyan formalmente todos los protocolos de seguridad técnica.

Con este balance preliminar, las autoridades aseguran que el patrimonio cultural resguardado en la Red de Museos Nacionales permanece protegido, mientras continúan las inspecciones y las acciones de recuperación en las instalaciones que registraron afectaciones menores tras los terremotos del 24 de junio.

Lara / El Impulso