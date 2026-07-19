Plan de Remediación Ambiental busca restaurar condiciones en La Guaira tras sismos

El Ministerio de Ecosocialismo de Venezuela anunció el avance del Plan de Remediación Ambiental, destinado al saneamiento integral y reordenamiento de las costas del estado La Guaira, tras el doblete sísmico de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio.

Por medio de las plataformas digitales, el ente precisó que una de las técnicas contempladas es la fitorremediación, por medio de la siembra de especies vegetales específicas que permitan "la restauración de las condiciones ambientales en la línea costera".

Asimismo, se confirmó la reorganización del territorio desde un enfoque "consciente" de planificación, orientado a definir los nuevos usos del espacio, a la par del resguardo de la naturaleza.

Según EFE, se plantean iniciativas promocionales y de desarrollo de dinámicas comunitarias y comerciales, que se adapten "al respeto y la preservación del entorno natural local".

"Las mesas operativas continúan activas en la estructuración de este esquema de saneamiento integral y reordenamiento costero", agregó el informe.

Previamente, el ministro de Ecosocialismo, Nelson Rodríguez, detalló que los terremotos dejaron unas 2.106.000 toneladas de escombros, de acuerdo a la estimación del Gobierno de Venezuela en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

En su declaración, Rodríguez precisó que 11 sitios en La Guaira se destinarían como Centros de Disposición Temporal (CDT), para depositar los escombros y clasificarlos según su material.

La Guaira / Redacción web