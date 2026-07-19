6 fallecidos a causa de sismos en sierra central de Perú

El presidente interino de Perú, José María Balcázar, afirmó que su Gobierno está "actuando con rapidez" tras el sismo de magnitud 5,1, con una posterior réplica de 3,7, que dejó al menos seis fallecidos. En el reporte de este domingo, se registran más de 30 heridos y múltiples daños en infraestructura, especialmente en la sierra central del país.

"Estamos actuando con rapidez. La ayuda ya se encuentra en manos de las autoridades de Junín y también del Gobierno. Vamos a elaborar un listado para socorrer a los damnificados y brindarles la atención inmediata que necesitan", expresó el mandatario a una emisora estatal.

En la declaración, difundida por EFE, el mandatario precisó que la zona más golpeada por los movimientos telúricos ha sido el distrito de Chongos Bajo, en Chupaca. Añadió que, aunque piensa viajar a la zona, la prioridad inmediata es "conocer qué tipo de ayuda" requieren los damnificados.

Por su parte, la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, envió condolencias a los familias de los fallecidos y expresó su solidaridad "con quienes han resultado afectados".

Lima / Redacción web