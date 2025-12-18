Minagua, Hidrocaribe y la Alcaldía de Arismendi realizaron trabajos que beneficiarán a 40 mil habitantes

En el municipio Arismendi, específicamente en Río Caribe, el Ministerio de Atención de las Aguas (Minaguas) y la Hidrológica del Caribe (Hidrocaribe), en una acción coordinada con la alcaldía Bolivariana del Municipio Arismendi del estado Sucre, iniciaron una serie de obras que buscan optimizar el sistema de saneamiento de esa población y beneficiar a unos 40 mil habitantes.

En el caso del sistema de agua potable, en una jornada intensiva, se realizó mantenimiento mayor en la infraestructura hídrica de la parroquia Río Caribe.

Los trabajos fueron ejecutados por la Cuadrilla del Carupanero, y se centraron en corregir fallas estructurales y optimizar el flujo de los alimentadores principales, logrando un impacto positivo directo en aproximadamente 40 mil habitantes de la zona. La acción atendió a los sectores Cristo Rey, Tramo Pozo 1 (llenadero alcaldía) y el Tramo Pozo 8.

La acción forma parte del plan especial “Agua para todos en navidad”, que priorizó la articulación entre el gobierno local y las cuadrillas operativas para dar respuesta a las necesidades de las comunidades.

Colector

Con relación a las aguas servidas, se realizó una jornada de colocación de bocas de visita en los trabajos del colector mayor caído en la calle Los Chaguaramos de Río Caribe.

La jornada incluyó la labor técnica y especializada de las instituciones nacionales, regionales y municipales para garantizar la salud y el saneamiento ambiental de la población.

Sucre / Corresponsalía Carúpano