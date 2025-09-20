Militares venezolanos detienen a dos hombres por presunta vinculación con minería ilegal

Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, Policía militarizada) de Venezuela detuvieron a dos hombres en el estado Amazonas (sur, fronterizo con Brasil y Colombia) por su presunta vinculación con la minería ilegal, informó este sábado el fiscal general, Tarek William Saab.

A través de una publicación en Instagram, Saab indicó que los sujetos serán acusados de los delitos de "contrabando agravado, ejercicio ilegal de las actividades mineras, manejo indebido de sustancias o materiales peligrosos y agavillamiento".

"Dichos delincuentes se desplazaban a bordo de una embarcación tipo bongo por el afluente del río Orinoco, trasladando 4.000 litros de gasoil y materiales destinados para las actividades de minería ilegal", relató el fiscal.

Acción previa

El jueves, el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) informó sobre la detención de tres hombres por su presunta participación en actividades de la minería ilegal en el estado Bolívar (sur, fronterizo con Brasil).

La institución indicó entonces, en una publicación en Instagram, que los militares incautaron "una serie de equipos y materiales utilizados para la extracción ilícita de minerales".

Entre los objetos decomisados, prosiguió la FANB, había un motor, un molino, una motobomba, dos martillos eléctricos, veinticinco metros de manguera de agua, cuarenta litros de combustible tipo diésel, cuarenta litros de gasolina, dos bombonas de gas para fundición, tres motos, tres palas mineras, una chicora (instrumento para cavar la tierra) y una mandarria.

En octubre de 2024, la ONG venezolana Fundaredes denunció que la minería ilegal para la extracción de oro en Venezuela "ha generado una crisis ambiental y de derechos humanos" en los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro (noreste).

Caracas / EFE