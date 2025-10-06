Militares venezolanos detienen a cuatro personas por presunto porte ilícito de armas

Militares venezolanos detuvieron a cuatro personas en el estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia) por los presuntos delitos de resistencia a la autoridad y porte ilícito de armas, informó este lunes el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez.

A través de una publicación en Instagram, el funcionario explicó que la detención se dio en medio de la 'Operación Orden Fragmentaria' en la Zona Binacional de Paz con Colombia.

En el operativo, prosiguió, fueron decomisadas cinco escopetas, un rifle, tres cartuchos de 12 milímetros, un cartucho de 20 milímetros, dos cananas (cinturón para llevar cartuchos), cinco radios base, un radio portátil y dos cargadores de radio portátil.

"Tal como lo establece el artículo 324 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, solo el Estado puede poseer y usar armas de guerra, pasando a ser propiedad de la república todas las que existan, se fabriquen o introduzcan en el país sin necesidad de indemnización o proceso judicial", señaló Hernández Lárez.

Otro hecho

El pasado 21 de septiembre, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó que la FANB detuvo a un hombre en el estado Zulia por el presunto delito de tráfico ilícito de armas y municiones, en un hecho distinto al reportado este lunes.

Saab indicó, en una publicación en Instagram, que el sujeto será acusado de los delitos de "secuestro breve agravado, tráfico de armas y municiones, asociación para delinquir y aprovechamiento de vehículo".

En el operativo, añadió el funcionario, le fueron incautadas "armas de guerra y 109 cartuchos de distintos calibres, ocultos en un vehículo".

En febrero pasado, la Justicia venezolana condenó a dos hombres a 22 años y seis meses de prisión por el tráfico de 150 municiones de calibre de 45 milímetros, según informó entonces el Ministerio Público (MP, Fiscalía).

Caracas / EFE