Miles de personas en Chile aclaman a María Corina Machado en mayor concentración fuera de Venezuela

Miles de venezolanos se concentraron este jueves en el centro de Santiago en una demostración convocada por la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, la mayor manifestación pública desde que salió de Venezuela en diciembre pasado.

"Hoy nuestra clara ruta es avanzar para que todos aquellos que han sido forzados a dejar su país puedan viajar a reencontrarse con sus familias con la frente en alto", dijo María Corina Machado, de visita en Chile para asistir ayer a la investidura del ultraderechista José Antonio Kast.

El Paseo Bulnes, una explanada peatonal que se extiende por unos 600 metros frente a la vereda sur de La Moneda, lució rebosante con cerca de 10.000 manifestantes venezolanos, la mayoría ondeando banderas de su patria y gritando "¡Libertad, libertad, libertad!".

"Nos han quitado tanto, hemos padecido tanto y hemos aprendido tanto. Ya no somos los mismos. Conozco cada rincón de Venezuela, y tenemos la mejor generación de venezolanos listos para construir un país nuevo" y "derrocar la tiranía criminal".

"Esos criminales trataron de separar y debilitar nuestras familias, pero no lo lograron, nada detiene el amor de las familias venezolanas", señaló María Corina Machado.

"Ella es nuestra líder"

Hace ocho años que María Luz Martinez, de 62 años, llegó a Chile desde Caracas junto a su familia, "escapando de un régimen que asfixió la vida".

El paso de María Corina Machado por Chile es para Martínez un "hito" y una "señal potente" de que "cada vez se está más cerca de terminar con la dictadura ".

"Ella es nuestra líder, es la que siempre ha estado de frente en contra del gobierno y el régimen, ha sido de una sola línea", dijo a EFE.

Se estima que unos 330.000 inmigrantes irregulares permanecen en Chile, mayoritariamente venezolanos que ingresaron al país por pasos inhabilitados en el altiplano de la zona norte, expuestos a bandas criminales y la inclemencia de la geografía.

Lenny Acosta, de 48 años, entró a Chile por una de esas rutas clandestinas hace cinco años, y pese a tener estudios de docencia, ejerce como asesora del hogar de una familia acomodada.

Para ella, María Corina Machado "representa el sentir de una esperanza colectiva para abrir una brecha y volver a un país libre, seguro, y dónde cada uno de nosotros se pueda desarrollar en lo que nos formamos en nuestro país de origen".

No obstante, María Corina Machado es aliada natural del presidente chileno, el ultraderechista José Antonio Kast, que prometió "mano dura" contra la migración irregular; Acosta, pese a este escenario, está "tranquila".

Palabras

"Cada país puede darse el orden que estime, las normas que estime y hay que siempre respetarlas. Sea por ignorancia, en mi caso, o por otras razones, espero que el presidente Kast sepa distinguir entre quienes venimos a trabajar honestamente y aquellos que han venido a delinquir".

"Ahora rematamos, todos somos agentes de esperanza, con convicción y organización", concluyó María Corina Machado, ovacionada por la multitud.

Durante su viaje a Chile, la líder opositora se reunió con distintos mandatarios de la región y con el rey Felipe VI de España, a quien agradeció "sus palabras de apoyo a la gesta del pueblo venezolano» y de quien destacó que «es un símbolo de unión, no solo en España, sino también en Iberoamérica", en tanto criticó al gobierno español por "no ponerse del lado del pueblo venezolano".

En total hay 1,4 millones de migrantes en Chile, lo que equivale a más del 7 % de la población, y los venezolanos son los más numerosos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos.

Santiago / EFE