Milei: El asesinato de Charlie Kirk prueba que la izquierda es «odio y resentimiento»

El presidente argentino, Javier Milei, ha asegurado este domingo que el asesinato del activista ultra Charlie Kirk es «una prueba más» de lo que es la izquierda «en su estado puro»: «Odio y resentimiento».

Milei ha participado por videoconferencia en el gran acto político de cierre de la cumbre ‘Europa Viva 25’, celebrada por Vox este fin de semana.

Milei canceló su presencia en Madrid por el revés electoral

Pese a que en un primer momento la organización había informado de su asistencia al encuentro en Madrid, el mandatario argentino ha tenido que cancelar su presencia tras el revés electoral sufrido en los comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires.

«Hoy me ha tocado estar en mi país defendiendo con uñas y dientes los logros de esta gestión», se ha disculpado con los miles de asistentes que llenaron el Palacio de Vistalegre en la capital.

Milei ha centrado su mensaje en «el mártir de la libertad, el queridísimo Charlie Kirk», asesinado al recibir un disparo en el cuello el miércoles durante un evento en la Universidad Utah Valley, y al que dijo haber conocido en persona.

El líder de Vox, Santiago Abascal, durante un homenaje a Charlie Kirk en el evento ‘Europa Viva 25’, este domingo, en Madrid

Su asesinato es «una prueba más de lo que es la izquierda en su estado puro: odio y resentimiento», ha dicho el presidente argentino, quien ha asegurado que el «atentado» fue perpetrado por «los mismos que nos acusan de violentos a nosotros».

«No les tenemos miedo»

Así, el presidente argentino ha manifestado que la izquierda busca decirle a la gente lo que tiene que pensar y, cuando se topa con alguien que dice «no», hacen todo lo posible por silenciarlo: «Ya sea con campañas de desacreditación o con un tiro en la cabeza como hicieron con Charlie o con Miguel Uribe en Colombia».

Milei ha enfatizado que el asesinato de Kirk «no debe ser motivo para claudicar en la batalla cultural».

«Luchamos por nuestra vida y nuestras costumbres, no les tenemos miedo», ha asegurado, para añadir que «si nos atacan es porque lo estamos haciendo bien».

«¡Viva España!, ¡viva Argentina!, ¡Viva Vox! y ¡Viva la liberad carajo!», ha clamado entre los vítores del público.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha agradecido a Milei su participación y le ha transmitido todo su apoyo «en estos momentos en los que muchos se están juntando para tratar de hacerte daño».

Madrid / EFE