Michael Carrera tuvo un gran paso por México con Diablos Rojos

El barcelonés Michael Carrera tuvo un gran paso por la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) con el uniforme de los Diablos Rojos de México, club que quedó subcampeón en la recién finalizada temporada 2025.

Carrera disputó un total de 38 compromisos incluyendo fase regular, ronda de playoffs y final. En ese lapso promedió 22.4 minutos jugados, con 14.1 puntos, 5.4 rebotes y 2.1 asistencias por encuentro, en lo que fue su segundo año consecutivo con esta divisa.

El ala-pívot además fue el mejor del quinteto escarlata en la final que perdió en cinco juegos ante Fuerza Regia de Monterrey. Además de la garra y lucha que habitualmente aporta, en la instancia decisiva registró 18.2 contables y tres rebotes por encuentro.

Sacó la casta

Hay que destacar que el basquetbolista de 32 años tuvo su tercera experiencia en la LNBP. Seis zafras atrás estuvo con Soles de Mexicali y no regresó si no hasta 2024, cuando alzó el título de campeón con los Diablos Rojos.

Para 2025 repitió con el conjunto escarlata, equipo al que se incorporó un par de semanas después de terminar su labor como refuerzo de Marinos de Oriente en la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB).

Durante la fase regular promedió 12.1 puntos y 5.7 rebotes por partido en 23 careos disputados. Luego en playoffs su desempeño mejoró y por ende sus números, por lo que fue clave para que los suyos despacharan a Dorados de Chihuahua en tres juegos y a Astros de Jalisco en siete.

La etapa cumbre

Sin embargo, en la final los Diablos fueron ampliamente superados por Fuerza Regia. El quinteto de Monterrey ganó los primeros tres enfrentamientos, pero no pudo concretar la barrida aunque definieron todo en el choque cinco, disputado el lunes 10 de noviembre.

En toda la etapa de playoffs Carrera tuvo un promedio de 16.7 puntos por partido, con 5.1 rebotes y 2.3 asistencias.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo